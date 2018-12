India: Ironman 70.3 sbarca a Goa

Sarà disputata l'anno prossimo, in ottobre, a Goa, la prima gara Ironman indiana, Ironman70.3. Lo ha annunciato la federazione internazionale, attraverso il direttore esecutivo della sezione Asia, Geoff Meyer: "Negli ultimi anni abbiamo visto crescere la partecipazione degli indiani alla nostra gara di triatlon, ma ci piaceva soprattutto l'idea di portare atleti di altri paesi a conoscere la straordinaria regione che circonda Goa". I tre momenti della Ironman di Goa prevederanno la prova di nuoto di 1,900 metri nelle acque di Marine Drive, seguita dalla corsa in bici di 90 km su una pista che costeggia il lungomare, attraversa la città e segue il fiume; e si concluderanno con i 25 km di corsa sul loop del Dona Paula Beach. L'attenzione dei media è già alta: il quotidiano The Hindu dedica oggi un'intera pagina all'avvenimento. L'India sta già rispondendo con entusiasmo alla competizione, notoriamente durissima, attratta anche dai costi altissimi, che ne fanno uno status symbol.