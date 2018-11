Modi fa lezione di yoga prima del summit

(ANSA) - NEW DELHI, 30 NOV - Il premier indiano Narendra Modi continua con la sua "politica dello yoga": ieri sera ha condotto una lezione speciale dal titolo 'Yoga for Peace", a Buenos Aires, nel centro congressi La Rural, alla presenza di quattromila persone, molte delle quali vestite di bianco. Come già in passato, Modi, nel suo discorso di venti minuti, tenuto in hindi, con qualche frase in spagnolo, ha ripetuto che lo yoga è un tesoro che l'India ha donato all'umanità, capace di regalare benessere, salute e tranquillità interiore. "Yoga significa connessione", ha detto, "ed è quindi un potentissimo strumento per la creazione della pace". Modi, in Argentina per partecipare al summit dei leader del G20 che inizia oggi, è stato l'unico capo di stato ad accettare di partecipare ad un evento pubblico, fuori dal ristretto ambito dell'incontro tra potenti della terra. L'evento era stato organizzato dalla Fondazione The Art of living.