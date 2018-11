Aereo caduto, 'era idoneo al volo'

L'aereo della Lion Air caduto il 28 ottobre scorso nel mare antistante Giacarta, in Indonesia, era stato giudicato idoneo al volo prima del suo ultimo decollo.

Lo hanno affermato le autorità responsabili delle indagini che hanno convocato la stampa per smentire una notizia diffusa ieri da alcuni media che avevano sostenuto il contrario. In una precedente conferenza stampa, gli investigatori avevano riferito i dati emersi dalla scatola nera, affermando che il registratore di cabina, non ancora trovato, sarà necessario per capire cosa ha causato la caduta dell'aereo nel mare di Giava 11 minuti dopo il decollo. Uno degli investigatori, Nurcahyo Utomo, ha detto che, secondo il risultato delle indagini l'aereo, dopo le riparazioni, era stato dichiarato idoneo al volo.