A Islamabad prima patente a transgender

(ANSA) - ISLAMABAD, 26 NOV - Ali Layla è la prima persona ad Islamabad ad aver ottenuto la patente di guida registrando sul documento la propria identità di transgender. "E' motivo di orgoglio per me e per tutta la comunità transgender avere conquistato questo documento", ha commentato Ali che è il leader della comunità transgender nella capitale federale del Pakistan.

Nel maggio scorso il parlamento di Islamabad ha votato a favore di una legge che riconosce ai cittadini il diritto di autoidentificarsi come maschio, femmina o una miscela di entrambi i sessi. Legge che prevede inoltre la possibilità di poter registrare quell'identità su tutti i documenti ufficiali, comprese carte d'identità, passaporti, patenti di guida e certificati scolastici.

Nel marzo scorso era stata la provincia di Khyber Pakhtunkhwa a rompere per prima il tabù in Pakistan rilasciando le prime 15 licenze di guida persone transgender.

In base al censimento nazionale del 2017 nel Pakistan ci sono 10.418 transgender.