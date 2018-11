Taiwan: referendum respinge nozze gay

(ANSA) - TAIPEI, 25 NOV - Con un referendum che si è tenuto ieri e i cui risultati sono stati ora resi noti, gli elettori di Taiwan hanno approvato la richiesta che il matrimonio sia ristretto all'unione tradizionale tra uomo e donna, infliggendo così una sconfitta alla comunità Lgbt che sperava di vedere Taiwan diventare il primo Paese in Asia in cui sono consentiti i matrimoni tra persone dello stesso sesso. Si tratta di una consultazione avvenuta su iniziativa dei gruppi cristiani, che rappresentano circa il 5 per cento della popolazione locale, e il cui risultato contrasta con una decisione adottata nel 2017 dalla Corte suprema. I giudici avevano allora esortato il legislatore a rendere legali entro due anni i matrimoni tra persone dello stesso sesso. Il referendum è in realtà solo di carattere consultivo, ma si prevede che condizionerà sensibilmente i parlamentari, molti dei quali dovranno affrontare la campagna per essere rieletti nel 2020.