India: primo Queer Pride a Delhi

Al grido di "Zingabad Supreme Court", "lunga vita alla Corte Suprema", un corteo festoso di alcune migliaia di persone, in gran parte giovani, ha percorso questo pomeriggio alcuni viali nel centro di New Delhi, non lontano da Connaught Place. Apriva la sfilata uno striscione dorato con la scritta Queer Pride 2018, seguito da ragazzi e ragazze, gay, lesbiche, transessuali e transgender, che saltavano e ballavano vestiti con i colori dell'arcobaleno. La manifestazione è stata la prima nella capitale dopo la sentenza della Corte Suprema dello scorso settembre che ha cancellato dal codice penale indiano il reato di omosessualità. Le associazioni per i diritti dei gruppi queer l'hanno indetta quest'anno come tributo alla Corte Suprema, ma anche agli attivisti, gli avvocati, e ai tanti protagonisti della lunga battaglia che ha portato alla rivoluzionaria sentenza.