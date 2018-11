Elezioni a Taiwan, bruciante sconfitta dei Democratici

Il partito al potere a Taiwan ha subito oggi una bruciante sconfitta alle elezioni amministrative, un test sulla gestione della presidente indipendentista dell'isola nel contesto di una crescente pressione politica ed economica da parte della Cina. Appena avuti i risultati della consultazione, la presidente Tsai Ing-wen si è dimessa da leader del Partito Democratico e Progressista. Resterà tuttavia in carica come presidente di Taiwan. Il partito è stato sopraffatto alle elezioni comunali dai Nazionalisti nel porto meridionale di Kaohsiung, dove era al potere da 20 anni. Vittoria dei Nazionalisti anche nella città centrale di Taichung, dove Ko Wen-je, sindaco indipendente della capitale Taipei, sembrava sul punto di conquistare un secondo mandato. In una breve conferenza stampa nel quartier generale del partito democratico la presidente ha detto di avere respinto le dimissioni del premier William Lai, affermando che la sua agenda di riforme deve essere rispettata.