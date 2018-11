India: bancarottiere Mallya nei guai

Doppio scacco oggi per Vijay Mallya, il magnate indiano della birra Kingfisher e della fallita compagnia aerea omonima, fuggito Gran Bretagna nel 2016, lasciandosi alle spalle una bancarotta fraudolenta e debiti bilionari con le banche indiane. Questa mattina l'Alta Corte inglese ha stabilito che il colosso bancario svizzero UBI potrà requisire la sua residenza di Cornwall Terrace, che si affaccia sul Regent's Park, nel cuore di Londra, ipotecata a fronte di un prestito bilionario, non restituito. Lo scrive il quotidiano Hindustan Times.

Nel pomeriggio, sempre secondo il quotidiano, l'Alta Corte di Mumbai ha rigettato la richiesta del barone dei liquori di non essere sottoposto ad una nuova normativa in vigore in India dallo scorso agosto, il Fugitive Economic Offenders Act, che lo farebbe ricadere sotto la definizione di "criminale economico in fuga", e porterebbe al suo immediato arresto, non appena rientrasse nel paese.