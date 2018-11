Pence vede capo delegazione Taiwan

(ANSA) - PECHINO, 17 NOV - Il vicepresidente americano Mike Pence ha incontrato il capo della delegazione di Taiwan presente all'Apec in corso a Port Moresby, in Papua Nuova Guinea, i cui lavori sono oggi dedicati prevalentemente alla parte business.

Lo riporta l'Associated Press, citando quanto riferito da un funzionario americano al pool dei media che segue Pence.

Washington non ha rapporti diplomatici formali con l'isola, considerata da Pechino una provincia ribelle e quindi parte del suo territorio, ma ha un accordo sulla sicurezza che include la fornitura dei mezzi necessari alla difesa.

Pence ha avuto il meeting con Morris Chang, ottuagenario fondatore del colosso Taiwan semiconductor manufacturing company (Tsmc), di cui non sono stati forniti dettagli.

Taiwan è tra le 21 nazioni che fanno parte dell'Asia-Pacific Economic Cooperation (Apec).