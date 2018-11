Corea Nord: Xi invitato da Kim Jong un

Il presidente cinese Xi Jinping ha ricevuto l'invito del leader Kim Jong-un a recarsi a Pyongyang e sta considerando se andare in Corea del Nord nel 2019: è quanto ha detto lo stesso Xi nel bilaterale col presidente sudcoreano Moon Jae-in, a margine dell'Apec in Papua Nuova Guinea. Kim Eui-kyeom, portavoce di Moon, ha riferito - scrive la Yonhap - che i leader hanno valutato "punto cruciale" per le questioni della penisola coreana sia il secondo summit tra il presidente Usa Donald Trump e Kim, sia la visita di quest'ultimo a Seul.