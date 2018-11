Giappone: ministro 'shock', mai usato pc

(ANSA) - TOKYO, 15 NOV - Il ministro giapponese responsabile per la sicurezza informatica ha ammesso di non avere mai utilizzato un computer in vita sua e di non sapere cosa significhi "una porta Usb".

Nel corso di un'audizione parlamentare Yoshitaka Sakurada - che ricopre anche l'incarico di ministro delle Olimpiadi di Tokyo 2020 - ha risposto di essere indipendente dall'età di 25 anni, e di aver sempre delegato i suoi assistenti per svolgere funzioni tecniche, aggiungendo di non aver mai toccato un computer.

Alla successiva domanda dell'incredula opposizione su come faccia ad occuparsi di prevenzione anti-hacker per i giochi olimpici, Sakurada ha risposto che la questione riguarda l'intera macchina governativa, ma di essere sicuro che il suo ufficio svolge un ottimo lavoro.