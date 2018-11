Asia Bibi: sui social immagini false

(ANSA) - ISLAMABAD, 12 NOV - Girano in queste ore sui social false immagini che mostrano una presunta Asia Bibi mentre lascia il Pakistan e Islamabad è costretta a intervenire per smentire gli scatti e rassicurare gli islamisti radicali: la donna assolta dall'accusa di blasfemia dopo 8 anni di carcere si trova ancora nel Paese.

Il ministro dell'Informazione Fawad Chaudhry ha criticato oggi le immagini - una delle quali mostra un presunto incontro tra Bibi e il papa - sottolineando che un parlamentare ritratto in una di esse ha già ricevuto minacce di morte a causa della loro pubblicazione. In particolare, la donna nella foto con il papa è la figlia di Bibi e l'immagine risale a due anni fa.

Come è noto, gli islamisti radicali pachistani hanno bloccato la partenza di Bibi, chiedendo che sia giustiziata in pubblico, ed hanno presentato una domanda affinchè la sua assoluzione venga revocata.