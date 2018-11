Afghanistan: 67 morti in 24 ore

(ANSA) - KABUL, 12 NOV - Sono almeno 67 i morti nelle ultime 24 ore di sangue in Afghanistan. Nel distretto di Farah, almeno 30 i soldati afghani uccisi in un attacco dei talebani a Khost.

Le vittime civili sono 6, tra le quali 2 bambini. Nei distretti di Lamistan e Jaghori, dove centinaia di civili sono in fuga, almeno 10 i morti tra i militari e 15 tra i civili. A queste vittime vanno aggiunti 6 morti in un attacco avvenuto durante una dimostrazione della comunità Hazara che protestava contro le violenze a Ghazni.