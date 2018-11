Dazi: Xi a Trump, no a legge giungla

(ANSA) - SHANGHAI, 5 NOV - La pratica di "rendere mendicante il tuo vicino" porterà alla stagnazione del commercio globale: la Cina taglierà ulteriormente i dazi all'import e aprirà i mercati per dare slancio ai consumi interni, rafforzerà la proprietà intellettuale e i negoziati commerciali con Europa, Giappone e Corea del Sud. "Con la globalizzazione che si rafforza, le pratiche della legge della giungla e del vincitore che prende tutto sono in un vicolo cieco", ha detto il presidente Xi Jinping, contrapponendosi alle posizioni di Donald Trump.

Xi ha poi rinnovato l'impegno della Cina a favore del libero scambio e della globalizzazione economica: per questo, "non chiuderà le porte al mondo, ma le aprirà sempre di più".