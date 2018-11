Pakistan:funerali del padre dei talebani

(ANSA) - AKORA KHATTAK, 3 NOV - Migliaia di persone in lutto hanno assistito in Pakistan al funerale dell'influente studioso religioso ed ex senatore Maulana Samiul Haq, anche conosciuto come 'padre dei talebani', pugnalato a morte in un agguato compiuto nella sua casa a Rawalpindi. La preghiera funebre si è tenuta nella città di Akora Khattak al confine con l'Afghanistan.

Haq è stato il fondatore del famoso seminario di Haqqania, dove dozzine di leader afghani hanno ricevuto la loro istruzione.