Afghanistan: Nato, ucciso un soldato Usa

(ANSA) - KABUL, 3 NOV - Un soldato americano è rimasto ucciso e un altro ferito in un attacco compiuto da un membro delle forze di sicurezza afghane a Kabul. Lo riferisce in una nota un portavoce della missione Nato Resolute Support, sergente Debra Richardson.

L'assalitore è stato immediatamente ucciso dalle forze afghane, aggiunge il comunicato. Il corpo della vittima e il ferito, che risulta in condizioni stabili, sono stati trasportati nella base aerea di Bagram. Il nome del soldato rimasto ucciso, ha concluso, non verrà rivelato fino a quando non saranno stati avvisati i familiari.