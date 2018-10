Indonesia: aereo caduto,trovati 10 corpi

(ANSA) - GIACARTA, 30 OTT - Proseguono le ricerche in mare dei corpi delle vittime e della scatola nera dell'aereo della Lion Air schiantatosi ieri in mare davanti all'aeroporto di Giacarta, in Indonesia. A bordo c'erano 189 passeggeri, tra i quali l'italiano Andrea Manfredi. Non ci sono sopravvissuti. I soccorritori hanno lavorato tutta la notte inviando 26 feretri all'obitorio, ora in fase di identificazione con i familiari delle vittime in arrivo dalle zone di origine. Il jet, in attività da appena due mesi, si è inabissato nel mare di Giava ieri mattina 13 minuti dopo il decollo, diretto ad una isola vicina a Sumatra. Il pilota aveva chiesto l'autorizzazione a rientrare 2-3 minuti dopo il decollo, segnalando un problema la cui natura non è ancora stata chiarita.

Finora sono stati recuperati 10 corpi intatti e diversi resti. I frammenti dell'aereo e gli effetti personali recuperati, da documenti d'identità ad abiti e borse trovate sparse sulla superficie del mare, giacciono su un telone in un porto a nord di Giacarta.