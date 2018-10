India: 7 elefanti fulminati dai cavi

(ANSA) - NEW DELHI, 27 OTT - Sette elefanti in cerca di cibo in India sono rimasti fulminati entrando in contatto con cavi elettrici sospesi. Le guardie forestali hanno riferito che i sette elefanti facevano parte di una mandria di quindici nei pressi del villaggio di Kamalanga, nello stato orientale di Orissa, stamane. Gli elefanti che vagano per la regione spesso vengono investiti dai treni. In molti tra l'altro abbandonano le foreste, disturbati dal numero crescente di persone che si stabiliscono in quelle zone. E così puntano i centri abitati, rischiando incidenti come quello di stamane. Il vicino stato di Assam ospita diverse migliaia di elefanti selvatici, che però sono considerati specie protetta per difenderli dal bracconaggio.