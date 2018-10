Rahul Gandhi guida protesta, arrestato

(ANSA) - NEW DELHI, 26 OTT - Rahul Gandhi e altri esponenti di spicco del partito del Congresso sono stati fermati questa mattina a Delhi dalla polizia mentre guidavano una manifestazione di protesta contro la rimozione, decisa due giorni fa dal governo, di Alok Verma, direttore del CBI, Central Bureau of Investigation. Secondo l'opposizione, la sospensione del dirigente dell'Agenzia indiana di controllo è un tentativo di insabbiare gli episodi di corruzione denunciati dallo stesso Verma nelle scorse settimane. Dopo il fermo, gli esponenti del Congresso sono stati caricati su un pulmino e condotti alla stazione di Polizia di Lodhi Colony, il quartiere centrale della capitale, dove hanno sede le ambasciate e molte istituzioni, e trattenuti brevemente. All'uscita dal commissariato, Gandhi ha lanciato un attacco al primo ministro Modi: "Il Premier può restare al suo posto, e fare di tutto per nascondere le cose, ma, alla fine, la verità verrà a galla. La rimozione di Verma è un gesto dettato dal panico".