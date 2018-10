Ad Hong Kong apre il ponte più lungo al mondo

Il ponte Hong Kong-Zhuhai-Macao, il più lungo al mondo sul mare coi suoi 55 chilometri, è pronto per essere inaugurato: il taglio del nastro, come ricordato dalle autorità dell'ex colonia britannica, è atteso domani e tutto lascia intendere che all'inaugurazione ci debba essere anche il presidente cinese Xi Jinping, in visita da oggi proprio nel Guangdong.

Per la prima volta dalla salita alla carica istituzionale più alta della Repubblica popolare, a marzo 2013, Xi si è recato nella provincia che è il vero cuore tecnologico cinese.

Il presidente, secondo i media locali, è andato alla Hengqin New Area di Zhuhai, quando l'ultima sua missione nella provincia interessò Shenzhen, Zhuhai, Foshan e Guangzhou tre settimane dopo l'ascesa a segretario generale del Pcc nel 2012, a ripercorrere i passi del famoso tour fatto nel 1992 da Deng Xiaoping, il modernizzatore della Cina.

Il ponte è costato alle casse di Hong Kong oltre 15 miliardi di dollari.