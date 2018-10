Afghanistan: in campo altre 20.000 unità

(ANSA) - KABUL, 20 OTT - Il ministero dell'Interno afghano ha ordinato il dispiegamento di altre 20.000 unità per la protezione dei seggi: sale così a 70.000 il numero di militari e agenti schierati per le parlamentari. Intanto, sono iniziati i primi attacchi dei talebani: nella provincia di Kunar gli insorti hanno sparato colpi di artiglieria sulle strade che conducono ai seggi, due le donne rimaste ferite, mentre un piccolo ordigno è esploso a Qarabagh, sobborgo di Kabul, a pochi metri dalla lunga fila di votanti in coda senza causare vittime.