Afghanistan:elezioni rinviate a Kandahar

(ANSA) - KABUL, 19 OTT - La Commissione elettorale afghana ha deciso di posporre di una settimana le elezioni parlamentari nella provincia di Kandahar, in programma per domani in Afghanistan. Si tratta di una decisione che fa seguito al micidiale attacco di ieri, rivendicato dai talebani, in cui sono stati uccisi il governatore e il capo della polizia della stessa provincia di Kandahar.