Afghanistan, candidato ucciso con bomba

(ANSA) - KABUL, 17 OTT - Un candidato alle elezioni parlamentari in Afghanistan, Abdul Jabar Qahraman, è stato oggi ucciso con una bomba fatta esplodere nel suo ufficio nella provincia meridionale di Helmand. L'esplosione ha causato inoltre il ferimento di altre sette persone, secondo quanto ha riferito un portavoce del governatore provinciale.

L'attentato avviene sulla scia delle minacce formulate dai talebani ad insegnati e studenti affinché non partecipino alle elezioni e non consentano che le scuole vengano usate come seggi elettorali. Gli insorti hanno affermato in un comunicato che non intendono colpire i civili, ma prenderanno comunque di mira il processo elettorale e le elezioni, fissate per il 20 ottobre, che considerano illegittime.