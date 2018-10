Harry e Meghan in visita in Australia

(ANSA) - SYDNEY, 15 OTT - Il principe Harry e la consorte Meghan, duca e duchessa del Sussex, sono giunti stamattina a Sydney per l'inizio della loro visita reale, la prima da quando si sono sposati in maggio, che dopo l'Australia li porterà a Figi, Tonga e in Nuova Zelanda. Paesi della regione che come l'Australia sono ancora monarchie sotto la corona britannica. L'agenda dei principi comprende in tutto 76 impegni durante i 16 giorni nei quattro paesi. Il più importante di questi l'apertura sabato a Sydney degli Invictus Games, l'evento fondato da Harry nel 2014 che offre a militari e reduci feriti o malati l'opportunità di gareggiare in sport come basket in sedia a rotelle e volleyball da seduti.

Gli impegni ufficiali iniziano domattina quando il governatore generale Sir Peter Cosgrove, che rappresenta la corona nella costituzione, li riceverà nella sua residenza ufficiale di Sydney.