India: 15 morti per il ciclone Titli

(ANSA) - NEW DELHI, 11 OTT - Sono almeno 15 i morti in India per il ciclone Titli, che nelle prime ore di oggi si è abbattuto sugli Stati costieri dell'est del paese, muovendo da sud verso nord, secondo quanto scrive il quotidiano Times of India. Otto persone sono morte nello Stato dell'Andhra Pradesh, più 7 membri di una stessa famiglia travolta nella sua casa nel distretto di Ganjam, in Orissa, dove circa 300 mila persone sono sfollate.

