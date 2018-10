Pompeo, Kim pronto accettare ispettori

(ANSA) - PECHINO, 8 OTT - Kim Jong-un è pronto a permettere agli ispettori internazionali di visitare sia il sito di test nucleari sia quello sperimentale dei missili. Lo ha riferito da Seul il segretario di Stato Usa Mike Pompeo, prima di partire per la Cina, ultima tappa della missione di tre giorni in Oriente, riferendo l'esito dell'incontro di ieri a Pyongyang con il "leader supremo". La proposta, essenziale per verificare la denuclearizzazione del Nord, era stata avanzata dallo stesso Kim nel summit di settembre a Pyongyang con il presidente sudcoreano Moon Jae-in.