Indonesia, quasi duemila le vittime

(ANSA) - BANGKOK, 8 OTT - E' salito a 1.948 morti il bilancio delle vittime accertate del terremoto e dello tsunami che hanno colpito l'isola indonesiana di Sulawesi lo scorso 28 settembre.

Ma è un bilancio che, secondo le autorità, potrebbe aggravarsi di molto, dato che si sospetta che i dispersi siano fino a cinquemila.La maggior parte dei corpi senza vita è stata rinvenuta nella capitale provinciale di Palu. Secondo Willem Rampangilei, responsabile dell'Ente nazionale per la gestione dei disastri, potrebbero però esserci fino a cinquemila vittime inghiottite dal fango nei quartieri di Balaroa e Petobo, dove il terremoto ha provocato il raro fenomeno della liquefazione del suolo, trasformatosi in un mare di fango che ancora impedisce l'uso di mezzi pesanti per recuperare i corpi delle vittime.