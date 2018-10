Interpol, Cina ci dia risposte su Meng

L'Interpol ha chiesto formalmente a Pechino notizie del presidente Meng Hongwei, sparito dal 29 settembre, che secondo il South China Morning Post sarebbe stato preso in consegna non appena atterrato in Cina la settimana scorsa per essere interrogato dalle autorità disciplinari cinesi. "Ci aspettiamo risposte ufficiali dalle autorità cinesi", si legge in un comunicato dell'Agenzia. L'agenzia internazionale che ha sede a Lione ha chiesto in un comunicato "risposte ufficiali alle autorità cinesi in merito alle nostre preoccupazioni sulle condizioni del presidente". La moglie di Meng ha raccontato di non avere notizie del marito da quando è partito dalla Francia a fine settembre. Le autorità francesi hanno avviato una loro inchiesta e scoperto che il presidente dell'Interpol, 64 anni, si è imbarcato su un aereo diretto in Cina. Che cosa sia successo dopo l'atterraggio nel paese è un mistero. Meng in Cina è anche vice ministro della sicurezza pubblica.