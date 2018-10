Chiude il mercato del pesce di Tokyo

Il mercato del pesce di Tsukiji di Tokyo, una delle principali attrattive turistiche della capitale, chiude definitivamente le porte dopo 83 anni di attività. Come di consueto, alle 6 del mattino di sabato la campanella è suonata per l'ultima asta dei tonni, con i leggendari battitori e i numerosi venditori uniti in un applauso finale. Una chiusura, quella di Tsukiji, assieme al trasferimento, decisi dal governo metropolitano per via dei timori sulle condizioni di igiene, i problemi di sicurezza in caso di terremoto e l'inadeguatezza delle misure anti-incendio.

Il trasloco nella nuova sede a Toyosu, sulla baia di Tokyo, doveva avvenire nel novembre 2016 ma era stato posticipato a causa dei terreni considerati non conformi per la presenza di composti chimici, tra cui il benzene. Il mercato di Tsukiji, spesso chiamato 'la cucina del Giappone', era solito accogliere migliaia di visitatori da tutto il mondo, sin dalle prime ore dell'alba, per la varietà incomparabile della merce in offerta.