Media, capo Interpol fermato in Cina

(ANSA) - PECHINO, 5 OTT - Il presidente dell'Interpol Meng Hongwei, vice ministro della Pubblica sicurezza cinese, è stato preso in consegna e "portato via" per essere interrogato dalle autorità disciplinari - verosimilmente dall'anticorruzione - "non appena atterrato in Cina" la scorsa settimana. Lo riferisce una fonte del quotidiano di Hong Kong, South China Morning Post.

Non è ancora chiaro, tuttavia, il perché delle indagini sull'alto funzionario di 64 anni e dove si trovi attualmente.