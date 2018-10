India-Russia, accordo per missili S-400

(ANSA) - NEW DELHI, 5 OTT - India e Russia hanno firmato questa mattina un accordo per l'acquisto da parte dell'India del sistema di difesa missilistico russo S-400, per un valore di 5,4 miliardi di dollari. L'annuncio ufficiale è arrivato al termine dell'incontro bilaterale tra il premier indiano Modi e il presidente russo Putin, alla Hyderabad House, a Delhi. L'agenzia di stampa indiana ANI scrive che è stato sottoscritto un ulteriore accordo di cooperazione che prevede una stazione di controllo indiana da costruire vicino alla città siberiana di Novosibirsk.

Il sistema missilistico terra-aria S-400 Triumf Air Defence System, sviluppato dall'azienda statale russa Almaz Antey, con un raggio d'azione di 250 km, estensibile fino a 400 km, verrà consegnato nel 2020.