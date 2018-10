Cina: presidente Interpol sotto indagine

(ANSA) - PECHINO, 5 OTT - Il presidente dell'Interpol Meng Hongwei, di cui la sua famiglia ha denunciato in Francia la mancanza di notizie dal 29 settembre mentre si trovava in viaggio in Cina, sarebbe stato messo sotto indagine dalle autorità del suo Paese. Lo riporta il South China Morning Post citando alcune fonti. (ANSA).