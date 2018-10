Indonesia: 92 arrestati per saccheggi

(ANSA) - BANGKOK, 4 OTT - Nell'area di Sulawesi colpita dal terremoto di venerdì, scorso, 92 persone sono state arrestate negli ultimi giorni per saccheggi. Lo ha comunicato oggi il capo della polizia indonesiana, Dedi Prasetyo, annunciando misure supplementari per garantire la sicurezza.

Secondo le tv locali, gli arrestati sono stati sorpresi a rubare carburante, ruote e attrezzi per l'agricoltura nella capitale provinciale Palu e nei distretti periferici.