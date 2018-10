Fan Bingbing accusata d'evasione fiscale

(ANSA) - PECHINO, 3 OTT - Fan Bingbing è caduta nelle maglie del fisco cinese: l'attrice, protagonista di blockbuster come X-Men e "sparita" dal primo luglio, è stata raggiunta da una ingiunzione per il pagamento di tasse evase e relative sanzioni del valore di "centinaia di milioni di yuan".

Lo riporta l'agenzia Nuova Cina, in base a quanto riferito dalle autorità fiscali dopo il completamento di un'apposita indagine, a conferma delle indiscrezioni di stampa sulla sorte della popolarissima stella del cinema cinese.