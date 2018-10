Indonesia: tsunami, soccorsi lenti

(ANSA) - BANGKOK, 2 OTT - Al quinto giorno dal terremoto e dallo tsunami che hanno colpito l'area, nella città di Palu e ancora di più nel territorio circostante sale la frustrazione dei superstiti, sempre più polemici verso le autorità per la lentezza dei soccorsi.

"Tutti hanno fame dopo diversi giorni senza mangiare", ha detto in un'intervista in tv Kasman Lassa, capo dell'amministrazione della provincia di Donggala, un'area ancora largamente inesplorata dai soccorritori e dove si teme ci possa essere una grande quantità di vittime sotto le macerie.

In particolare, molti residenti sono frustrati dalla percezione che le squadre di soccorso abbiano dedicato più tempo a scavare sotto le macerie di grandi edifici come gli hotel di Palu, invece di pensare alle altre decine di migliaia di persone che hanno perso la casa. Si stima che circa 67 mila edifici nell'area siano crollati.