Indonesia: bilancio sale a 1.234 morti

(ANSA) - PALU, 2 OTT - Continua a salire il bilancio dei morti in Indonesia: l'agenzia per i disastri del Paese ha reso noto oggi che il violento terremoto e il conseguente tsunami di venerdì hanno provocato 1.234 vittime, 31 in più rispetto al dato di 1.203 rivelato ieri dall'ong indonesiana Aksi Cepat Tanggap.

Il portavoce dell'agenzia, Sutopo Purwo Nugroho, ha inoltre indicato che il conteggio non include le comunità di Sigi e Balaroa e che 799 persone sono ferite gravemente: il bilancio quindi è destinato sicuramente a salire.