Giappone: tifone Trami, voli cancellati

(ANSA) - TOKYO, 30 SET - Un potente tifone sta sferzando il Giappone, costringendo a fermare treni e aerei anche nell'area di Tokyo, dove sono attesi per le prossime ore piogge torrenziali e forti venti. Allagate diverse aziende agricole e abitazioni a Miyazaki, sull'isola meridionale di Kyushu. Un ordine di evacuazione ha interessato decine di migliaia di persone residenti in una vasta area, 250 mila solo nella città di Tokushima, sull'isola di Shikoku, secondo l'emittente NHK reported. Almeno 51 persone sono rimaste ferite a causa del tifone nel sud del Paese. Molti voli sono stati cancellati negli aeroporti principali del Giappone, anche in quelli di Tokyo Narita e Haneda. La tempesta ha distrutto le linee elettriche nelle isole meridionali di Okinawa. Trami è atteso su Tokyo nelle prossime ore; dovrebbe poi spostarsi verso il nord del Paese.