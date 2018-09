Indonesia: Ue, già mobilitato Copernico

(ANSA) - BRUXELLES, 29 SET - L'Ue "ha offerto il suo pieno sostegno" all'Indonesia per far fronte a tsunami e terremoto, e ha già attivato il suo servizio di mappatura satellitare di emergenza Copernico per aiutare le autorità nelle operazioni di salvataggio e assistenza. "Continuiamo a monitorare la situazione da vicino e siamo pronti a mobilitare più assistenza", hanno quindi assicurato l'Alto rappresentante Ue Federica Mogherini e il commissario alle crisi umanitarie Christos Stylianides.