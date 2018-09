Aereo cade in Micronesia, tutti in salvo

(ANSA-AP) - WELLINGTON, 28 SET - Sono tutti sopravvissuti gli oltre 40 passeggeri di un aeroplano precipitato in una laguna del Pacifico, in un contesto simile a quello del 'miracolo sull'Hudson' del 2009, raccontato nel 2016 da Clint Eastwood nel film 'Sully'. Il salvataggio è avvenuto via mare, con le barche che hanno raccolto i passeggeri e l'equipaggio dall'aereo semisommerso in un arcipelago della Micronesia. Sette persone sono state trasportate in ospedale, una di loro sarebbe in condizioni critiche ma stabili. L'aereo della Air Niugini diretto all'isola di Chuuk ha toccato l'acqua poco dopo il decollo, ha riferito la compagnia. La straordinaria operazione di soccorso, molto simile a quella messa in atto nel 2009 a New York sull'Hudson, è stata ripresa in video.