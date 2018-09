A Tokyo trono imperiale Takamikura

(ANSA) - TOKYO, 27 SET - E' giunto al palazzo imperiale di Tokyo il trono 'Takamikura', che sarà utilizzato durante la cerimonia di proclamazione del principe della corona Naruhito, nell'ottobre del prossimo anno. Un podio di più piccole dimensioni, chiamato 'Michodai', verrà invece impiegato per la principessa Masako, che diventerà la nuova imperatrice. Le due strutture provengono dal palazzo imperiale dell'antica capitale Kyoto, e sono state trasportate da due convogli disposti su quattro camion. Secondo l'Agenzia imperiale i due troni sono composti da circa 3.000 parti assemblate in 250 scatole. Il trono Takamikura è alto 6,5 metri e pesa intono alle 8 tonnellate, mentre Michodai sfiora i 5,7 metri con un peso di 7 tonnellate. Dopo un'opera di laccatura e restauro le strutture saranno assemblate intorno al marzo del prossimo anno, prima di essere utilizzate nella cerimonia "Sokuirei Seiden no Gi", in programma il 2 ottobre 2019 alla sede del Palazzo imperiale di Tokyo.