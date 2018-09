India: autobus precipita, 45 morti

(ANSA) - NEW DELHI, 11 SET - Almeno 45 passeggeri di un autobus, tra cui sette bambini, hanno perso la vita e 25 sono rimasti feriti in un incidente ieri in un'area montana nello stato indiano di Telangana: lo riporta il quotidiano The Hindu.

L'autobus riportava un gruppo di pellegrini nei loro villaggi, di ritorno dal tempio di Anjaneya Swamy, un sito religioso hindu molto frequentato dedicato ad Hanuman, a 190 chilometri dalla città di Hyderabad. L'automezzo è uscito di strada all' imboccatura di un ponte, dopo una curva, ed è precipitato in una gola.