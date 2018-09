Yemen: 1000 morti ad agosto, 300 bimbi

(ANSA) - ROMA, 6 SET - Agosto è stato il mese più sanguinoso dall'inizio dell'anno in Yemen. La denuncia arriva dall' Oxfam: citando i rapporti raccolti dalle Nazioni Unite, la ong sottolinea che "nei primi nove giorni di agosto sono morti 450 civili, di cui 131 bambini, mentre al 31 agosto i morti e feriti sono saliti a 981, tra cui oltre 300 bambini".

In vista dei colloqui di pace in programma questa settimana a Ginevra, Paolo Pezzati, policy advisor per le emergenze umanitarie di Oxfam Italia afferma che "in Yemen oggi è il far west. Tutti, indistintamente, in ogni momento della giornata, possono finire nel mirino del nemico. La sofferenza del popolo yemenita è un affronto al nostro senso di umanità: il fallimento delle potenze mondiali nel riaffermare qui i valori fondanti della civiltà, una vergogna".

La situazione, prosegue la ong in un comunicato, "sta bloccando il lavoro delle organizzazioni umanitarie che non riescono ad intervenire a causa degli scontri in corso e delle strade rimaste bloccate o impercorribili".