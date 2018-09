Allerta leptospirosi in Kerala, 14 morti

(ANSA) - NEW DELHI, 4 SET - Kerala in allerta per la morte, negli ultimi due giorni, di almeno quattordici persone a causa della leptospirosi, o rat fever, la febbre batterica che si trasmette attraverso l'acqua contaminata dall'urina dei roditori, i cui sintomi più frequenti sono febbri alte e forti dolori muscolari. La Ministra della Salute dello stato, K K Shylaja ha detto ieri al quotidiano Hindustan Times che in totale i casi di leptospirosi accertati dal 15 agosto, quando i 14 distretti del Kerala sono stati sommersi dall'inondazione più devastante degli ultimi 100 anni, sono 196 e che altri 37 decessi sono ancora sotto studio. La Ministra ha negato che ci sia, per il momento, un vero allarme epidemia, e ha invitato tutti i cittadini che sono venuti a contatto con le acque probabilmente contaminate a vaccinarsi, seguendo un protocollo che l'assunzione di una pillola una volta a settimana per un mese.