Cina: protesta sovraffollamento scuole

(ANSA) - PECHINO, 2 SET - Quarantasei persone sono state arrestate nella città di Leiyang, Cina centrale, dopo una protesta contro il sovraffollamento delle scuole pubbliche sfociata in disordini.

Secondo la polizia i manifestanti hanno lanciato mattoni, bottiglie di plastica e di vetro contro gli agenti ferendone una trentina. Alla fine la polizia ha disperso circa 600 persone che si erano radunate davanti ad una centrale. I genitori stavano protestando contro un piano del governo per trasferire i loro bambini in costosi istituti privati.

Ma, stando ad alcuni media cinesi, la preoccupazione dei genitori non è solo di natura economica. Secondo alcuni, infatti, nelle scuole private in cui devono essere spostati gli studenti rischiano di essere esposti a fumi tossici di formaldeide.