Morto veterano eroe del Pakistan

(ANSA) - ISLAMABAD, 29 AGO - Un ex soldato pachistano che ha trascorso 40 anni di prigionia in India e la cui storia ha ispirato anche una popolare fiction alla televisione di Islamabad, è morto in un ospedale militare dove era ricoverato da diversi mesi.

Il veterano, Sepoy Maqbool Hussain, fu ferito e fatto prigioniero durante la seconda guerra indo-pachistana, nel 1965.

Secondo la stampa pachistana, il soldato rifiutò di rispondere ad ogni domanda di chi lo interrogava e per vendetta gli indiani lo sottoposero alle più orribili torture, compreso il taglio della lingua. Maqbool Hussain, recluso in India come detenuto comune e non come prigioniero di guerra, fu rilasciato soltanto nel 2005 e nel 2008 la televisione pachistana gli dedicò un dramma ad episodi. Insignito dell'onorificenza Sitara Jurrat per il valore militare, Maqbool Hussain ha continuato a portare su di sè i segni fisici e psicologici della prova subita. Il decesso è avvenuto nell'ospedale militare di Attock Punjab.