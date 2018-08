Cina replica a Trump, accuse già sentite

(ANSA) - PECHINO, 29 AGO - La Cina respinge l'accusa fatta da Donald Trump di aver hackerato le email di Hillary Clinton, la rivale democratica alle elezioni presidenziali del 2016. "Ci opponiamo con forza a ogni forma di cyberattacchi e spionaggio", ha ribattuto oggi la portavoce del ministero degli Esteri Hua Chunying, in conferenza stampa. Le accuse, ha aggiunto, non sono nulla di nuovo. "Non è la prima volta che le abbiamo sentite".