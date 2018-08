Mosca, cooperazione militare con Turchia

Il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov ha dichiarato che intende discutere la crescita della cooperazione tecnico-militare bilaterale con il suo omologo turco Mevlut Cavusoglu, in un incontro in programma oggi a Mosca. "Abbiamo sempre qualcosa da discutere dal nostro programma bilaterale: le relazioni nel settore commerciale, l'economia, la cooperazione umanitaria e la cooperazione tecnico-militare si stanno sviluppando molto, molto attivamente", ha detto Lavrov parlando prima dell'incontro con Cavusoglu. Lo riporta Interfax.

I ministri degli esteri di Russia e Turchia, Sergei Lavrov e Mevlut Cavusoglu, hanno concordato di creare le condizioni per il ritorno dei rifugiati in Siria. "Abbiamo discusso di problemi internazionali, con particolare attenzione alla situazione in Siria", ha detto Lavrov dopo il suo incontro di oggi con Cavusoglu a Mosca. "Non c'è dubbio che la Russia e la Turchia sono interessate a mettere in comune i loro sforzi per permettere il ritorno sicuro dei cittadini siriani nella loro terra d'origine: lavoreremo insieme affinché questi processi contribuiscano alla stabilizzazione e risolvano i problemi nella preparazione di un processo politico", ha affermato Lavrov. "Abbiamo anche in programma di lavorare insieme per sradicare il terrorismo sul suolo siriano e stabilire una pace e una stabilità durature in Siria", ha concluso il ministro degli Esteri russo. Lo riporta Interfax.