Turista francese ucciso in Tamil Nadu

(ANSA)- NEW DELHI, 13 AGO - La polizia del distretto di Avikkottai, nel Tamil Nadu, ha arrestato questa mattina Thirumurugan, un indiano ventinovenne, accusato di avere ucciso un turista francese. Il turista, Pierre Boutier, 50 anni, due giorni fa era stato trovato morto, in un canale di irrigazione, poco lontano dal villaggio. Lo scrive l'agenzia indiana PTI News. Il corpo, semicarbonizzato, era avvolto in un sacco di plastica. Gli agenti hanno trovato un passaporto a casa dell'indiano arrestato, e hanno identificato il francese.

L'indiano ha confessato l'omicidio, che sarebbe stato causato da un litigio. Si sospetta che tra i due ci fosse una relazione: Boutier era andato a vivere a Avikkottai, nella casa di Thirumurugan, su suo invito, dal 5 agosto.