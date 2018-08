Coree: nuovo summit Moon-Kim a settembre

Le due Coree hanno concordato che il terzo summit tra i rispettivi leader, il presidente sudcoreano Moon Jae-in e il "supremo comandante" nordcoreano Kim Jong-un, si terrà a Pyongyang entro la fine di settembre, tra crescenti preoccupazioni sulle reali intenzioni di Pyongyang di abbandonare il suo arsenale nucleare come promesso dopo l'incontro con Trump nello scorso giugno. Lo riporta l'agenzia Yonhap. I due leader si sono incontrati una prima volta in aprile e poi di nuovo a maggio in modo informale.

La decisione del nuovo summit è uno dei risultati raggiunti in dei colloqui "ad alto livello" tra i due Stati, svolti in un edificio controllato dalla Corea del Nord nel villaggio di frontiera di Panmunjom.