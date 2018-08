A Taiwan è quasi pronto il 'grattacielo che gira'

Sta per essere ultimata a Taipei, nell'isola di Taiwan, la costruzione del cosiddetto 'twisted building', un curioso grattacielo che sembra girare su se stesso. L'edificio è pensato per permettere a tutti gli appartamenti di essere esposti al sole su ogni livello. Inoltre, ci saranno oltre 25mila piante, così da valergli anche l'appellativo di 'foresta nell'aria'. La costruzione, iniziata nel 2013, dovrebbe essere ultimata entro quest'anno. Ci saranno due appartamenti de luxe per piano, che verranno venduti a circa 30 milioni di dollari l'uno: una cifra tra le più alte per le abitazioni nell'area dell'Asia-Pacifico.